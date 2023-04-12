Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, İspanyol devi Atletico Madrid'i Vodafone Park'ta konuk ediyor. Tüm gelirleri Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelere aktarılacak karşılaşmada Griezmann, Alvaro Morata gibi dünya yıldızları sahne alacak. Türkiye için oldukça anlamlı olan karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'de zirve takibine kazandığı son 5 maç ile devam eden Beşiktaş, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına da devam ediyor.

11 kenti vuran depremler sonrası bölgeye çok sayıda yardım tırı gönderen siyah-beyazlılar tüm gelirleri deprem bölgesine aktarılacak "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol devi Atletico Madrid'i sahasında konuk ediyor. Maça saatler kala futbolseverler Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri ve Beşiktaş Atletico Madrid maçı muhtemel 11'leri haberimizde...

Beşiktaş-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV'den ortak yayınla ekranlara gelecek. Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, çocuklar için deprem bölgesine okul inşa etmek amacıyla kullanılacak.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Welinton, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Aboubakar

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Gimenez,Hermoso, Carrasco, Molina, LIorente, Koke, Rodrigo, Griezmann, Alvaro Morata

Simeone’den destek mesajı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye’de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var” diyerek kulüp taraftarlarını İstanbul’a davet etti.

Dünyaca ünlü yıldızlar Vodafone Park'ta

Bugünkü özel karşılaşmada; Antoine Griezmann ve Alvaro Morata gibi dünyaca ünlü yıldızların Atletico formasıyla Vodafone Park’ta olması bekleniyor.

Yoğun ilgi bekleniyor

Karşılaşma öncesinde özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkacak olan iki takımın oyuncuları, toplumsal sorumluluk bilincini yansıtarak, futbol camiasının birlik ve beraberlik mesajını tüm dünyaya duyuracaklar. Yoğun ilginin beklendiği karşılaşma için Beşiktaş Kulübü de taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş-Atletico Madrid maçı bilet fiyatları;

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori: 720TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL