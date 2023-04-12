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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 arttı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,5 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Açıklamada, perakende satış endekslerinin hesaplanmasında katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannamelerin ertelendiği anımsatılan açıklamada, bu nedenle şubata ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payının yüzde 3,76 olduğu bilgisi verildi.

Bültene göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,8 geriledi.

Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta yıllık bazda yüzde 93,4 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 113,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 99,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 47,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,5 geriledi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1 yükselirken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,6 azaldı.

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