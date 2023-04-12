24 Nisan tatil mi, 23 Nisan tatili uzadı mı, kaç gün sürecek netleşti!

2023 yılının resmi tatillerinden olan 23 Nisan ne zaman özellikle çalışan kesim tarafından araştırılıyor. Tatil planları yapan ya da bayram tatili ile 23 Nisan tatilini birleştirmek isteyenler bu soruya yanıt arıyor. Fakat uzun bir tatil bekleyene bu sene kötü haber var.

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Özel sektör ya da devlet memuru olan birçok çalışan için resmi tatiller kısa bir mola, dinlenme arası olarak görülüyor. Bu nedenle de resmi tatiller sık sık araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelirken Ramazan bayramı ve hemen ardından 23 Nisan tatili hangi güne denk geliyor sorusu da akıllara takılıyor. Bilindiği üzere miladi takvimde Ramazan bayramı her sene farklı tarihlere denk geliyor. 2023 yılında 20 Nisan perşembe arefe günü, 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

Çalışan kesim tatil konusunda bu sene pek umduğunu bulamayacak. Çünkü Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günü haftasonuna denk gelecek. Arefe günü ise yarım gün tatil olacak. Bayramı uzatırım, 23 Nisan'a eklerim diye düşünenlere de bir kötü haber var; bu sene 23 Nisan resmi tatili hem pazar gününe denk geliyor hem de bayramın 3. günü olarak, bayram tatili ile birleşiyor.

24 Nisan tatil mi?

Merak edilen bir diğer soru ise 23 Nisan salı günü tatil mi sorusu oldu. Fakat 23 Nisan'dan bir sonraki gün olan 24 Nisan tatil olmayacak. Çalışan kesim mesaiye, öğrenciler de derslere başlayacak.

2023 resmi tatiller takvimi

Türkiye’de dini, milli veya kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde okullar, bankalar, üniversiteler, kamu kurumları kapalıdır. 2023 yılında resmi tatil günlerine aşağıdaki takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar