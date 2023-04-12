Ürfi Çetinkaya kimdir, aslen nereli? Urfi Çetinkaya serveti ne kadar?

Hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya yapılan operasyonlar İstanbul'da yakalandı. 3 yıl cezaevinde yatan 2003'te tahliye edilen Ürfi Çetinkaya kimdir, aslen nereli?

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Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı. Bu gelişmenin ardından Ürfi Çetinkaya merak konusu oldu. Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edilmişti. Peki kimdir Urfi Çetinkaya, aslen nereli? Urfi Çetinkaya serveti ne kadar?

Urfi Çetinkaya kimdir?

Uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.

18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.

1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı. Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Urfi Çetinkaya'nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi. Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu öne sürüldü. FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'e Urfi Çetinkaya ve Naci Zindaşti tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.