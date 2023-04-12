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Son yağışlar barajları nasıl etkiledi? İstanbul barajlarında son durum İSKİ son verileri paylaştı

Son yağışlar barajları nasıl etkiledi? İstanbul barajlarında son durum İSKİ son verileri paylaştı

Günlerdir etkili olan sağanak yağış kuraklık nedeni ile alarm veren barajları nasıl etkiledi? Uzmanların 'su tasarrufu' çağrısı sürüyor.İSKİ son verileri paylaştı işte İstanbul barajlarında son durum...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye başladı.

Son yağışlar barajları etkiledi mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 14 günlük verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 3 artarak yüzde 41,93 seviyesine ulaştı.

12 Nisan itibari ile de barajlardaki doluluk oranı yüzde 42.75 oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 4 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,05, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,64, 2016'da yüzde 87,5, 2017'de yüzde 88,57, 2018'de yüzde 91,04, 2019'da yüzde 93,37, 2020'de yüzde 65,86, 2021'de yüzde 73,76, 2022'de ise yüzde 88,72 olarak kaydedildi.

İSKİ baraj doluluk oranları

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