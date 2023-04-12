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Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. 

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Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

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Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

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Hatay'dan yürek yakan görüntü! Binalar yerini meydanlara bıraktı

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.

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