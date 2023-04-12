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Olay bildiriye imza atan isim CHP'den aday oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı iddiası

PKK ile masaya oturulması çağrısının yapıldığı Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan Prof. Yüksel Taşkın ve FETÖ'den tepki toplayan Sadullah Ergin'in kemalist seçmenin yoğun olduğu yerlerden aday gösterilmesi dikkat çekti. Melih Altınok, bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı olabileceğini yazdı.

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FETÖ kumpası davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin'in CHP'den seçilecek yerden aday gösterilmesine yönelik eleştiriler devam ediyor.

Sadullah Ergin kadar CHP'li siyaset bilimci Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ın da aday gösterilmesi tartışmaları alevlendirdi.

Terör örgütü PKK ile müzakere masasına oturulması çağrısının yapıldığı Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan isimlerden Yüksel Taşkın'ın CHP'den aday gösterilmesi tepki çekti.

Üniversiteden atılmıştı

Taşkın, bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edilmişti.

CHP tabanında rahatsızlığa yol açtığı ileri sürülen iki isimle ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Melih Altınok, ilginç bir tespitte bulundu. 

"Terliğe bile oy vereceğiz"

"Kemal Bey neden Kemalist seçmenin yoğun olduğu Çankaya ile İzmir gibi bölgelerde ilk sıralara Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın gibi "sembol" isimleri koyar?" diyen soran Altınok, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım cevaplar beni tatmin etmiyor. Acaba "Terliğe bile oy vereceğiz" diye irade beyanında bulunan CHP tabanından intikam mı alıyor? Yapar çünkü."

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