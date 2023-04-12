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Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off’lara yükseldi

Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off’lara yükseldi

NBA’de play-in mücadelesinde Minnesota Timberwolves’u 108-102’lik skorla mağlup eden Los Angeles Lakers ile Miami Heat’i 116-105 yenen Atlanta Hawks play-off’lara yükseldi.

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NBA’de play-in müsabakaları başladı. Batı Konferansı play-in mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u uzatmalara giden maçta 108-102’lik skorla yenerek play-off’larda Memphis Grizzlies’in rakibi oldu. Lakers’ta 30 sayı ve 10 ribaund ile double-double yapan LeBron James, takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Anthony Davis 24 sayı ve 15 ribaund, Dennis Schroder de 21 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. Play-off’lara yükselmek için New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder maçını galibiyle bir maç daha yapacak olan Timberwolves’da ise Karl-Anthony Towns’un 24 sayı ve 11 ribaundu, Mike Conley’in 23 sayı ve 4 asisti, Taurean Prince’nin de 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Atlanta Hawks, Boston Celtics’in rakibi oldu

Doğu Konferansı play-in’lerinde Atlanta Hawks, deplasmanda Miami Heat’i 116-105’lik skorla mağlup ederek play-off’larda Boston Celtics’in rakibi oldu. Hawks’ta Trae Young 25 sayı ve 8 ribaund, Dejante Murray 18 sayı ve 6 asist, Saddiq Bey de 17 sayı ve 6 ribaund ile mücadele etti. Play-in diğer maçında Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananı ile oynayacak Miami’de ise Kyle Lowry 33 sayı ve 5 asist, Tyler Herro 26 sayı ve 6 ribaund, Jimmy Butler da 21 sayı ve 9 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

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