Depremi fırsat bilmişler! Şoke edici iddia: Yardım adı altında silah gönderilmiş

Türkiye ve Suriye'yi sarsarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremleri sonrasında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Abone ol

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, deprem sonrasında Suriye’ye yardım adı altında silah gönderildiğini söyledi.

Savaşın ve iç karışıklığın başladığı 10 yılı aşkın bir süredir Şam yönetimini destekleyen İran’ın yardım erzakları görünümlü paketlerde silah ve askeri ekipmanların yer aldığı belirtildi.

Haberde, “Dokuz Suriyeli, İranlı, İsrailli ve Batılı kaynaklar, İran’ın deprem yardım paketlerini ve erzakları göndermek için kullandığı uçakla stratejik müttefiki Suriye’ye silah ve askeri ekipman gönderdiğini söyledi” ifadesi yer aldı.

Reuters’a konuşan kaynaklar bu silahların gönderilmesindeki amacın İran’ın Suriye’de İsrail karşısındaki savunmasını artırmak ve Suriye lideri Beşar Esad’ı güçlendirmek olduğunu da dile getirdi.

Depremden sonra İran’dan Suriye’nin Halep, Şam ve Lazkiye’deki havalimanlarına yüzlerce İran uçağının gittiği ve bu sürecin 7 hafta boyunca da devam ettiği kaydedildi. Silahların yanı sıra gelişmiş iletişim ekipmanları, radar sistemleri ve İran’ın Suriye’ye temin ettiği hava savunma sistemlerinin yedek parçalarının gönderildiği belirtildi.

"İran devrim muhafızları yaptı"

İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler temsilciliği ise iddiayı yalanlarken Suriye hükümetinden ise bir açıklama gelmedi. Son dönemde İsrail-İran-Suriye hattında gerilimin yüksek olmasının sebebi olarak da İsrail’in bu sevkiyattan haberdar olması olduğuna vurgu yapıldı.

İsmini açıklamayan İsrailli bir yetkili ise, “Deprem yardımı görüntüsü altında Suriye’ye çok sayıda mühimmat ve askeri ekipman gönderildi. Teslimat genelde Suriye’nin kuzeyindeki Halep’e yapıldı. Sevkiyat İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Güçleri tarafından yapıldı” dedi.