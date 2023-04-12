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Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar

Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar

AK Parti’nin kalelerinden Konya’da seçmenin nabzını tutan İngiliz Financial Times gazetesi, değişim isteğinin Erdoğan’ın tabanı içinde de giderek güçlendiğini aktardı.

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Seçim kampanyaları dünya basınında da yakından takip ediliyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğin giderek düştüğüne dikkat çeken bir yazı yayınladı. “Erdoğan'ın tabanının da giderek yorulduğu” yorumunu içeren yazıda, AK Parti'nin kalelerinden Konya'da giderek artan sayıda seçmenin “değişim istediği” belirtildi.

Sözcü'deki habere göre Konya’da Financial Times muhabirine konuşan bir vatandaş, ekonomideki kötü gidişat ve temel haklardaki gerilemenin kendisini Erdoğan'dan uzaklaştırdığını, buna karşın Millet İttifakı'na da güvenmediğini sözlerine ekledi.

En zorlu seçim kampanyası iddiası

Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyalarından birini yürüttüğüne dikkat çeken İngiliz gazete, ekonomik krizin üstüne bir de depremle ilgili öfkenin eklendiğini yazdı.

Financial Times'a konuşan Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Berk Esen, bu seçimde ekonomik krizin etkisiyle AK Parti tabanının giderek küçüldüğü, ancak muhafazakar seçmenin yine de muhalefete oy vermeye istekli olmadığı yorumunu yaptı.

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