AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarına giren milyonlarca aday arama motorlarında "AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı?, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorgulama yapmaya başladı. Peki 8-9 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde online yapılan AÖF 2023 bahar dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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Anadolu Üniversitesi (AÖF) 2023 bahar dönemi vize sınavları 8-9 Nisan ile 15-16 Nisan tarihlerinde online olarak yapılıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları ortalamayı %30, dönem sonu (final) sınavları ise %70 etkilecek. Öte yandan sınavlarını tamamlayan adaylar, internette AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? sorusunu cevabını araştırıyor. Gözler ise Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı sınav sonucu duyurusuna çevrilmiş durumda. Peki Açık Öğretim vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sınavlar tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları, sınavların sona ermesinin ardından 15 gün içinde yani mayıs ayının başlarında AÖF 2023 vize sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı

Adaylar, www.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ortalamaya yüzde 30, dönem sonu (final) sınavları ise yüzde 70 etki edecek.

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AÖF ders geçme notu kaç?

2022-2023 eğitim öğretim yılında AÖF ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

2023 AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacak. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

Dikkat! sınavınız iptal edilebilir...

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Önceki soruya geri dönüş yapılmayacak

Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.

Tam ekran modunda sınav gerçekleştirilecek

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.