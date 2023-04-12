BIST 5.168
DOLAR 19,31
EURO 21,11
ALTIN 1.247,22
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi

AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken partilerin milletvekili aday listeleri de hazır. YSK'ya teslim edilen aday listelerinde dikkat çeken isimlerde var. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan vekiller liste dışı edilirken Kütahya AK Parti milletvekili adayları da merak edildi. İşte, AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023

Abone ol

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine artık 32 gün kaldı. Türkiye adım adım sandık başına gitmeye hazırlanırken partiler de milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim etti. AK Parti'nin de milletvekili adayları netleşti Listede dikkat çeken isimler de var. 3 parti kuralının uygulandığı AK Parti'de Kütahya milletvekili adayları kimler? 

Peki, AK Parti Kütahya milletvekili adayları kimler oldu? İşte, AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023

AK Parti Kütahya milletvekili adayları

KÜTAHYA 1 ADİL BİÇER
KÜTAHYA 2 İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
KÜTAHYA 3 MEHMET DEMİR
KÜTAHYA 4 ESRA ÖZBEK BALCI
KÜTAHYA 5 MUSTAFA ALTUĞ ATALAY

Seçim günü yasakları neler?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye geliyor
Yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı
AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı
Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar
Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar
Sema Silkin Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Erdoğan'ın sağ kolu hangi partiden aday?
Sema Silkin Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Erdoğan'ın sağ kolu hangi partiden aday?
Görüntüler çok konuşulmuştu! Kreşte darp iddiasında mahkeme kararını verdi
Görüntüler çok konuşulmuştu! Kreşte darp iddiasında mahkeme kararını verdi
Erzincan'da taekwondo heyecanı sona erdi
Erzincan'da taekwondo heyecanı sona erdi
Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off’lara yükseldi
Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off’lara yükseldi