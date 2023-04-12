Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde yol üzerinde çalışma yapan karayolları personeline ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Ticari araç, yol üzerinde çalışma yapan Karayolları personeli Mehmet Turan, Murat Fidan, Ahmet Özkişi ve Şahin Güner’e çarparak olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri, kazada Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Özkişi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Şahin Güner ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sürücü kaçtı
Yol kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla kontrollü şekilde ulaşıma açılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.