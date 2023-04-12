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Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak

14 Mayıs seçimine kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Büyük Türkiye Partisi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çekti. Genel Başkan Hüseyin Durmaz, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

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Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı. YSK'ya gelerek verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"2023 seçimlerinin son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz"

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, “Büyük Türkiye Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Büyük Türkiye Partisi olarak 28. dönem milletvekili adaylarımızı Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. 2023 seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, son derece önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz” dedi.

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