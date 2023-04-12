BIST 5.168
DOLAR 19,31
EURO 21,11
ALTIN 1.247,93
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Bundan sonra maaş almayacak Mansur Yavaş da...

Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Bundan sonra maaş almayacak Mansur Yavaş da...

İSTANBUL büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı yardımcısı gösterilmesi nedeniyle seçim sürecinde ve sonrasındaki dönemde Belediye Başkanı maaşı almamaya karar verdi. İmamoğlu, 1 yıllık gelirini depremzedelere bağışladı...

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim propaganda gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ne yapacağı netleşti.

Yapılan açıklamada, "İmamoğlu seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır" denildi.

Mansur Yavaş 14 Mayıs'a kadar almayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurmuş ve "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

Murat Ongun duyurdu

Bu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, konu hakkında açıklama yaptı. Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

12 aylık maaşını depremzedelere bağışladı

"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi
AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi
Hemen başvurun! Başvuru şartları belli oldu: Bakanlık hane başına 2.500 TL ödeme yapıyor!
Hemen başvurun! Başvuru şartları belli oldu: Bakanlık hane başına 2.500 TL ödeme yapıyor!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye geliyor
Yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı
AÖF 2023 vize sınavı sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı
Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar
Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu! Değişim istiyorlar
Sema Silkin Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Erdoğan'ın sağ kolu hangi partiden aday?
Sema Silkin Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Erdoğan'ın sağ kolu hangi partiden aday?
Görüntüler çok konuşulmuştu! Kreşte darp iddiasında mahkeme kararını verdi
Görüntüler çok konuşulmuştu! Kreşte darp iddiasında mahkeme kararını verdi