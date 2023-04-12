Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Bundan sonra maaş almayacak Mansur Yavaş da...

İSTANBUL büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı yardımcısı gösterilmesi nedeniyle seçim sürecinde ve sonrasındaki dönemde Belediye Başkanı maaşı almamaya karar verdi. İmamoğlu, 1 yıllık gelirini depremzedelere bağışladı...

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim propaganda gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ne yapacağı netleşti.

Yapılan açıklamada, "İmamoğlu seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır" denildi.

Mansur Yavaş 14 Mayıs'a kadar almayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurmuş ve "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

Murat Ongun duyurdu

Bu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, konu hakkında açıklama yaptı. Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

12 aylık maaşını depremzedelere bağışladı

"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."