Hemen başvurun! Başvuru şartları belli oldu: Bakanlık hane başına 2.500 TL ödeme yapıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan sosyal yardım imkânlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu kez faturası yüksek gelen ve ödeme güçlüğü çekenler için yardım duyurusu yapıldı ve bakanlık bu kapsamda 900 ile 2.500 TL arasında destek ödemesi yapacak. Başvuru şartları belli olan destek ödemesi için e-Devlet üzerinden form dolduracak bu imkandan kolayca yararlanabilirsiniz. İşte detaylar...

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Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hane başına 2.500 TL'ye kadar para yardımı yapıyorç Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen destek ödemesinin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor. Peki, fatura desteği başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar....

Bakanlık tarafından destek ödemeleri şartları belirtildi

Bakanlık tarafınca yürütülen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlar hız kesmeden devam etmektedir. Bu yardımların yürütülmesinde öncülük eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan destekler içerisinde doğalgaz ve elektrik tüketim desteği en çok araştırılan konular içerisinde yer almaktadır. Bu araştırmalara cevap olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanabileceği destek ödemeleri çerçevesinde doğalgaz ve elektrik tüketimi desteği sağlanacağı belirtildi.

Yapılacak bu destek kapsamında gelen faturalarınızı olduğundan daha düşük tutarda ödeyebilirsiniz. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-devlet sistemi ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu belirtilen desteği almak için başvuracak olan adayların bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu destek için vatandaşlardan istenen başvuru şartları şu şekildedir:

*T.C. kimliğine sahip olmak,

*Gelirin dar gelirli kapsamında yer almak,

*Elektrik ve doğalgaz abonesi olmak,

Yapılacak olan destek ödemesi hesaplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak olan desteğin elektrik ve doğalgaza yapılan ödemeler kapsamında hane halkının geliri göz önüne alınarak yapılacağı belirtildi. Bu ailelere yapılacak sosyal destek ödemesi kapsamında elektrik tüketim desteği 170 TL'nin üzerinde olan faturalar için geçerli sayılacağı belirtildi.

Yapılacak olan yardım miktarı bir evde yaşayan kişi sayısına ve tüketilen elektrik miktarına göre en az 106 en fazla 260 TL olarak ödenecektir. Elektrik ve doğalgaz faturaları kapsamında yapılması karar verilen destek ödemeleri PTT üzerinden vatandaşlara ulaştırılacaktır. Bu destek yalnızca kış aylarında yapılacak olan doğalgaz destek ödemeleri şehirlerde 900 TL olarak hesaplanmıştır. Bu fiyat İstanbul, Ankara gibi Büyük şehirlerde ise ödemeler 2.500 TL'ye kadar yükseleceği belirtildi.

2.500 TL ödeme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz faturası yardımı başvuruları iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaparak buradan doğalgaz tüketim desteği yazmak ve buradaki başvuru formunu doldurmak. 2. başvuru yöntemi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına T.C kimlik kartı ile giderek bizzat başvuru yapmak. Başvurusu onaylananlar 10 gün içinde ödemelerini PTT'den fatura ve kimlik kartları ile birlikte giderek alabiliyor.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.