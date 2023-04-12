AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan isimler tam listesi-kimler var?

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken partilerin milletvekili aday listeleri de hazır. YSK'ya teslim edilen aday listelerinde dikkat çeken isimlerde var. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan vekiller liste dışı edilirken İstanbul AK Parti milletvekili adayları da merak edildi. İşte, AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi 2023

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine artık 32 gün kaldı. Türkiye adım adım sandık başına gitmeye hazırlanırken partiler de milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim etti. AK Parti'nin de milletvekili adayları netleşti Listede dikkat çeken isimler de var. 3 parti kuralının uygulandığı AK Parti'de İstanbul milletvekili adayları kimler?

Peki, AK Parti İstanbul milletvekili adayları kimler oldu? İşte, AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi 2023

AK Parti İstanbul milletvekili adayları

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra - Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölge 1. Sıra - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

Sandık görevlisi başvurusu

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.