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İtalyan hükümeti 6 aylık olağanüstü hal ilan etti

İtalyan hükümeti 6 aylık olağanüstü hal ilan etti

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde artan düzensiz göçmen gelişleri sebebiyle ülke genelinde geçerli olmak üzere 6 aylık olağanüstü hal ilan etti.

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İtalya'ya Akdeniz'i aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının son dönemde hızla artması, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yeni adımlar atmasına yol açtı.

Başbakan Meloni, kabine toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bakanlar kurulu sonrasında Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'ya yönelik göç akınlarında kaydedilen yoğunluk ile ilk kabul merkezlerindeki aşırı yığılmalara ilişkin verilerin incelendiği ayrıca gelecek aylarda göçmen gelişlerinin daha da artacağı tahminleri dolayısıyla hem göçmen kabul merkezlerinin ihtiyaçları için hem de iltica koşullarını karşılamayanların ülkelerine geri gönderilmesi ve diğer acil önlemlerin uygulanabilmesi için ülke genelinde OHAL ilanına başvurduğu belirtildi.

Düzensiz göç akınlarının ülke topraklarındaki idaresine yönelik OHAL'in 6 ay süreli olacağı ve acil durumlar için 5 milyon euroluk kaynak tahsis edildiği bildirildi.

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