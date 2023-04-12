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Boşaltılan binadan malzeme alacaklardı! Bir anda yıkıldı altında kaldılar

Boşaltılan binadan malzeme alacaklardı! Bir anda yıkıldı altında kaldılar

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan malzeme sökmeye çalışırken yıkılan çatının altında kalan 2 hurdacı kurtarıldı.

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Yıkımı beklenen Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı. Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı.

Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

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