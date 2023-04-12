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Yarın için uyarı yapıldı saat de verildi! Çok fena geliyor

Yarın için uyarı yapıldı saat de verildi! Çok fena geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’ın doğusu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani, Kocaköy'de öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sel, baskın, dolu...

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

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