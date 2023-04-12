BIST 5.188
DOLAR 19,32
EURO 21,21
ALTIN 1.258,51
HABER /  DÜNYA

Suriye, Tunus’ta yeniden büyükelçilik açıyor

Suriye, Tunus’ta yeniden büyükelçilik açıyor

Suriye, Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta yeniden büyükelçilik açma kararı alındığını duyurdu.

Abone ol

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Şam’da yeni büyükelçilik atamasını hızlıca onaylamasının ardından Suriye de Tunus’ta yeniden büyükelçilik açacağını duyurdu.

Tunus, 2012 yılının Şubat ayında Suriye’yi tanımama kararı almış, daha sonra dönemin Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, 2012 yılında Tunus Büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.

İki ülke arasındaki kopan iletişim Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in ilişkileri güçlendirme kararı ile yeniden tesis ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşiretler aday listelerinde boy gösterdi Soner Yalçın'dan 'siyaset aşiretlere bağımlı hale getiriliyor' uyarısı
Aşiretler aday listelerinde boy gösterdi Soner Yalçın'dan 'siyaset aşiretlere bağımlı hale getiriliyor' uyarısı
AK Parti Bursa milletvekili adayları listesi 1. Bölge aday isimleri 2023
AK Parti Bursa milletvekili adayları listesi 1. Bölge aday isimleri 2023
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Boşaltılan binadan malzeme alacaklardı! Bir anda yıkıldı altında kaldılar
Boşaltılan binadan malzeme alacaklardı! Bir anda yıkıldı altında kaldılar
AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan isimler tam listesi-kimler var?
AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan isimler tam listesi-kimler var?
İtalyan hükümeti 6 aylık olağanüstü hal ilan etti
İtalyan hükümeti 6 aylık olağanüstü hal ilan etti
Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Bundan sonra maaş almayacak Mansur Yavaş da...
Ekrem İmamoğlu kararını verdi! Bundan sonra maaş almayacak Mansur Yavaş da...
AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi
AK Parti Kütahya milletvekili aday listesi 2023-tam sıralı isim listesi
Hemen başvurun! Başvuru şartları belli oldu: Bakanlık hane başına 2.500 TL ödeme yapıyor!
Hemen başvurun! Başvuru şartları belli oldu: Bakanlık hane başına 2.500 TL ödeme yapıyor!
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Büyük Türkiye Partisi seçimden çekildi YSK'ya verdiği aday listesini geri çekti! İşte destekleyecekleri ittifak
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Diyarbakır’da feci olay! Ticari araç karayolları çalışanlarına çarptı ölenler var
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?