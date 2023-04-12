23 Nisan şiirleri kısa 3. 4. sınıf 2-3 kıtalık anlamlı 23 Nisan şiirleri sayfası

Atatürk^ün çocuklara yegane armağı olan 23 Nisan bu sene pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor. Bu nedenle 23 Nisan çoşkusu okullarda erken kutlanacak. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf öğrencileri için törenlerde okunacak en güzel 23 Nisan şiirlerini hazırladık. 2 kıtalık-3 kıtalık kısa, ezberlemesi kolay 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri.Abone ol
Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği en değerli bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 103. yılı yurt genelinde çoşkuyla, törenlerle kutlanacak. Bu sene 23 Nisan hem ara tatile hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelecek. Bu nedenle okullarda 23 Nisan çoşkusu farklı günlerde yaşanacak. Bazı okullar ara tatile girmeden 23 Nisan töreni yapacak. Bu nedenle 23 Nisan şiirleri araştırması hız kazandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel bayram şiirleri ile kutluyoruz. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf öğrencileri için törenlerde okunacak en güzel 23 Nisan şiirlerini hazırladık. 2 kıtalık-3 kıtalık kısa, ezberlemesi kolay 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri.
DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler.
NAZIM HİKMET RAN
HÜRRİYET BAYRAMIMIZ
Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,
Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,
Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?
Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,
insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,
Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine
Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?
Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?
Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?
Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan: Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...
Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,
Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz, Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
23 NİSAN
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün,
Her işte üstün
Sen ol çocuğum,
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
HASAN ALİ YÜCEL
ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!
Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".
Aziz SİVASLIOĞLU
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilÃ¢n
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
23 NİSAN
Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.
Bugün başta talihim
Ve milletim uyandı
Ankara'nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.
Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.
Bugün bana Ata'mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan…
İ.Hakkı TALAS