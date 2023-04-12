23 Nisan şiirleri kısa 3. 4. sınıf 2-3 kıtalık anlamlı 23 Nisan şiirleri sayfası

Atatürk^ün çocuklara yegane armağı olan 23 Nisan bu sene pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor. Bu nedenle 23 Nisan çoşkusu okullarda erken kutlanacak. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf öğrencileri için törenlerde okunacak en güzel 23 Nisan şiirlerini hazırladık. 2 kıtalık-3 kıtalık kısa, ezberlemesi kolay 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri.

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Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği en değerli bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 103. yılı yurt genelinde çoşkuyla, törenlerle kutlanacak. Bu sene 23 Nisan hem ara tatile hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk gelecek. Bu nedenle okullarda 23 Nisan çoşkusu farklı günlerde yaşanacak. Bazı okullar ara tatile girmeden 23 Nisan töreni yapacak. Bu nedenle 23 Nisan şiirleri araştırması hız kazandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel bayram şiirleri ile kutluyoruz. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf öğrencileri için törenlerde okunacak en güzel 23 Nisan şiirlerini hazırladık. 2 kıtalık-3 kıtalık kısa, ezberlemesi kolay 23 Nisan şiirleri, Atatürk sözleri.

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

dünyayı çocuklara verelim

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler.

NAZIM HİKMET RAN

HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,

Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!

İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,

Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,

Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?

Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,

insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,

Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine

Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?

Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?

Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?

Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan: Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...

Atatürk başa geçip silkinince ansızın, Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,

Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz, Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilÃ¢n

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara'nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS