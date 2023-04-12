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Donald Trump'tan Macron'u kızdıracak sözler: Macron Şi'nin ...ını öptü

Donald Trump'tan Macron'u kızdıracak sözler: Macron Şi'nin ...ını öptü

Fox'a konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkumiyette bile 2024 seçiminden çekilmeyeceğini Biden'ın zihinsel durumunun adaylığa elvermediğini söyledi. Trump ayrıca Macron'un Çin'in ...ını yaladığı, Kuzey Akım sabotajının Rusya'nın işi olmadığı ve tüm bunların sorumlusunun Biden olduğunu iddia etti.

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Donald Trump, New York'ta Manhattan Ceza Mahkemesi'nde usulen gözaltına alınması, parmak izinin alınması ve yargılanan ilk eski ABD Başkanı unvanı alması sonrası ilk kez ana akım medyaya röportaj verdi.

4 Nisan'da mahkemede yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddedip 'kendisine yönelik cadı avının parçası', 'seçime müdahale' olarak niteleyen Trump, malikanesinde Fox News'dan Tucker Carlson'ı konuk ederek, mahkumiyet alsa bile 2024 başkanlık seçimi yarışını asla bırakmayacağını belirtti.

Adaylığı bırakmıyor

"Asla bırakmam. Bana göre değil. Öyle bir şey yapmam" diyen 76 yaşındaki Trump, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın 2024'te yarışabileceğine dair şüphesini dile getirdi:

"Bunun nasıl mümkün olacağını tahayyül edemiyorum. Bu, yaş meselesi değil... Yapabileceğini sanmıyorum. Biden'ın bunu fiziksel veya zihinsel açıdan yapabileceğini tasavvur edemiyorum."

'Kuzey Akım'ı kim havaya uçurdu?'

45. ABD Başkanı, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarını havaya uçuranın kim olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ülkemizin başını belaya sokmak istemiyorum, bu yüzden cevap vermeyeceğim. Ama sana kim olmadığını söyleyebilirim, Rusya değildi."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta dünya gündemine damga vuran Çin ziyaretini ve Avrupa'nın Amerikan dış politikasının takipçisi olmayı bırakması mesajını "Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ...ını öpmesi" olarak değerlendiren Trump, bu manzaradan da Biden'ı sorumlu tuttu:

"Böyle çılgın bir dünyayla uğraşıyorsunuz, patlıyor ve ABD'nin kesinlikle söz hakkı yok. Benim arkadaşım Macron da Çin'de işini gördü, ...ını öptü. Tamam mı, Çin'de! 'Fransa şimdi Çin'e gidiyor' dedim ben."

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