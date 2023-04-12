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Murat Kurum'dan Adıyaman'da konteynır kentlerle ilgili açıklama

Murat Kurum'dan Adıyaman'da konteynır kentlerle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Adıyaman’ımıza ne yapsak az. Her bir vatandaşımızın yüzü gülene kadar Adıyaman’dan elimizi çekmeyeceğiz” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde kalıcı konutların inşa süreci aralıksız yürütülürken, eş zamanlı olarak depremzedelerin geçici olarak yaşayacağı barınma alanlarının yapımına da hızla devam ediliyor.

Depremin yaşandığı bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak etaplar halinde teslimi devam eden 100 bin geçici barınma alanı ile yarım milyon vatandaşın daha sağlıklı ve iyi şartlarda barınabilecekleri yaşam alanlarına taşınması hedefleniyor.

Adıyaman’da ise depremin ardından toplamda 15 bin kişinin yaşayacağı geçici yaşam alanları hafif çelik ve prefabrik olarak inşa ediliyor. Toplam 313 bin metrekare alana yaklaşık 3 bin adet bağımsız bölüm yapılacak. Geçici yaşam alanı içerisindeki yapıların her biri 27 metrekare olacak.

Sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Adıyaman’ımıza ne yapsak az. Her bir vatandaşımızın yüzü gülene kadar Adıyaman’dan elimizi çekmeyeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından Adıyaman’da depremzedelere teslim edilen geçici barınma alanlarının anlatıldığı bir video yayımladı. Videoda Adıyaman’da TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapılan 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanında tamamlanan etaplara ailelerin yerleşmeye başladığı anlatıldı. Görüntülerde içinde oturma odası, yatak odası, mutfak alanı ve banyonun yer aldığı geçici barınma alanları yer aldı.
Vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeden önce ikamet edecekleri geçici barınma merkezinde sadece yaşam alanı değil, sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor.

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