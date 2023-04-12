Hurmanın tanesi 10 TL. Tadımlık hurma artık tarih oldu

İstanbul’da bazı yerlerde hurma tane ile satılmaya başlandı. Eminönü’nde kilosu 250 TL’yi bulan hurmanın, tanesi kalitesine göre 10 ile 5 liradan satılıyor.

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Ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın kilosu geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttı. Artan fiyatlardan ötürü esnaf, hurmayı tane ile satmaya başladı. Eskiden tadarak alınan hurmalar şimdi tane hesabıyla satın alınıyor. Eminönü esnafı bu durumun fiyat artışından kaynaklı olduğunu söyleyerek, geçen yıla oranla satışların yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Tadımlık ikram edilen hurma tarih oldu

Eminönü’ndeki bazı esnaflar ise vatandaşın tek hurma ikramına önüne geçebilmek için hurmalara fiyat etiketi astıklarını söyledi. Öte yandan önceki yıllarda kilosu ucuzken tadımlık ikram edilen hurmayı ikram edemediklerini belirtti.

“Geçen sene 1-2 TL arasındaydı ikram verebiliyorduk”

Hurma fiyatlarından kaynaklık tane olarak da satış yaptıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Normalde kilo olarak satıyoruz fakat hurma fiyatlarından kaynaklı tane olarak da satmaya başladık. Eskiden ikram olarak veriyorduk fakat şimdi hurmanın tanesi 10 TL’ye kadar geldiği için veremiyoruz. Geçen sene 1-2 TL arasındaydı ikram verebiliyorduk” dedi.

“Vatandaş hurmanın tanesinin 10 TL olduğunu görünce tepki gösteriyor”

Vatandaşların genelde bütçesine göre hurma satın aldığını anlatan Yavuzer, “Vatandaşın hurmanın tanesinin 10 TL olduğunu görünce tepki gösteriyor. Hurma fiyatının yüksek olması dövizden kaynaklı oluyor. Geçtiğimiz yıla göre talep oldukça düştü. Bizim satışımız yarı yarıya fark var diyebiliriz. Geçen sene 130 TL’ye satıyorduk şimdi ise kilosunu 250 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.