Evlilik kredisi şartları, nasıl alınır 2023? Evlilik kredisi başvuru formu gerekli mi?

AK Parti'nin seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Seçim beyannamesinde, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verileceği açıklandı. Peki, evlilik kredisi ne kadar olacak? Evlilik kredisinin vadesi kaç ay olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisi vereceklerini duyurdu. Krediler için 48 ay vade uygulaması yapılacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak. İşte evlilik kredisine ilişkin detaylar...

Evleneceklere faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

Aylık taksidi ise 3.125 lira olacak

Erdoğan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Krediler için 48 ay vade uygulaması yapılacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak.