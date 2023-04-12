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Memleket Partisi'nde şoke eden istifa: Amaçları seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçim kaybettirmek

Memleket Partisi'nde şoke eden istifa: Amaçları seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçim kaybettirmek

Memleket Partisi Kurucu Üyesi Ali Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Dursun "Memleket Partisi'nin amacı seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçimi kaybettirmektir. " dedi.

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Memleket Partisi Kurucu Üyesi Ali Dursun, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

Dursun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket Partisi'nden istifa ettiğimi tüm dostlara duyurmak İstiyorum. Memleket Partisi'nin amacı seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçimi kaybettirmektir. Siyasi kariyerimi noktalıyorum" ifadesini kullandı. Dursun, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzüncü yılında belki de önümüzdeki yüzyıl sonrasına dahi etki edebilecek çok önemli ve kapsamlı bir seçim sürecine adım adım yaklaşmaktadır. Bu sürecin ehemmiyeti ne yazık ki partimizce önemsenmemektedir. Bünyesinde uzun zamandır bulunduğum Memleket Partisi'nde siyaset yaptığım süre içerisinde yaşanan bunca olaya rağmen sükunetimi korudum ama artık vakit adil, şeffaf ve dik durma vaktidir. Bu zamana kadar sessizliğimi korumanın tek sebebi partimin ve genel başkanımız Muharrem İnce'nin zarar görmemesini isteğimdendir fakat gelmiş bulunduğumuz noktada artık sessizliğimi korumam mümkün olmayacaktır. Son zamanlarda özellikle milletvekilliği adaylık sürecinde yaşanan entrikalar ve teşkilatlardaki yozlaşmalardan ötürü Memleket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım."

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