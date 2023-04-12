Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan kapışması! Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali İtalya kapışmasına sahne oluyor. Serie A'da topladığı 74 puan ile şampiyonluğa koşan Napoli Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında zorlu deplasmanda Milan'a konuk oluyor. Dev maç öncesi futbolseverler ise internette Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan Napoli maçı canlı yayın bilgileri e muhtemel 11'leri haberimizde....

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Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Milan sahasında Napoli'yi konuk ediyor. Rakibini eleyerek adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki İtalyan devinin kozlarını paylaşacağı kritik mücadele öncesi internette futbolseverler Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Peki Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte büyük bir heyecana sahip olacak olan Milan Napoli karşılaşması öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan, Napoli ile karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Napoli, 2018/19 sezonlarında Avrupa kupalarında Arsenal'e elendi.

Milan 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde boy gösteriyor. En son çeyrek finale kaldığında Barcelona'ya elenen Milan, 2006/07 sezonunda bu aşamaya geldikten sonra turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.

Avrupa arenasında Napoli ile ilk kez eşleşen Milan, İtalyan takımların rakip olduğu son 9 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Napoli ise bu turnuvalarda kendi ülkesini temsil eden ekipler karşısında birer galibiyet ve mağlubiyete sahip.

Milan-Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam San Siro'da oynanacak ve Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği Milan-Napoli maçı saat 22.00'de başlayacak. EXXEN'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Milan-Napoli muhtemel 11'ler

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Bennacer, Diaz, Leao,Giroud

Napoli: Meret, Mario Rui, Kim Min Jae, Rrahamni, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia

İki takım çeyrek finale nasıl geldi?

Milan grubundan Chelsea'nin ardından ikinci çıkarken son 16'da da Tottenham'ı 1-0 ile eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Napoli de Ajax, Liverpool ve Rangers'ın olduğu gruptan lider çıkarken son 16 turunda da son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'u saf dışı bıraktı.

Milan'da 2 isim yok

Milan'da sakatlıkları bulunan Pierre Kalulu ve Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Napoli'de en önemli isim şüpheli

Napoli'nin forveti Victor Osimhen, Nijerya milli takımında yaşadığı sakatlıktan dolayı durumuna şüpheli bakılıyor. 24 yaşındaki golcü oyuncunun, sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak.