İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu? gibi soruların cevapları İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli kadro ve branşlarda 335 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar internette İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı tarihi, kadro dağılımı ve başvuru şartları ile ilgili araştırmalara başladı. İşte detaylar...

Abone ol

2023 yılında birçok kamu kurum ve kuruluş personel alımı ilanlarını peş peşe yayımlamaya başladı. 335 sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlanan İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ile ilgili detayları yaptığı açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda büro personeli, avukat, tercüman, tekniker, arşiv uzmanı, destek personeli ve diğer kadrolar için şartlarda duyuruldu. Peki İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları haberimizde...

İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı kadroları!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli kadrolarda alım yapılacağı duyuruldu. Bu kadrolar şu şekildedir:

Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere; 1 Grafiker, 1 Harita Teknikeri, 1 Arşiv Uzmanı, 1 Mütercim Tercüman, 2 Psikolog, 2 Destek Personeli (temizlik), 5 Avukat, 9 Mühendis, 13 Büro Personeli alımı yapılacak.

Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere; 1 Avukat, 1 Arşiv Uzmanı, 2 Elektrik Elektronik Teknikeri, 3 Bilgisayar Mühendisi, 4 Elektrik Elektronik Mühendisi, 16 Destek Personeli (temizlik), 117 Çağrı Karşılama Personeli, 156 Büro Personeli alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak olan personel alımında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki şartlar aranmaktadır. Adaylarda ayrıca mesleki şartlar, KPSS puanı, eğitim şartları da aranmaktadır. Adayların 2022 senesinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Lise P94 puan türü, Ön Lisans P93 puan türü, Lisans P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 11 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başladı. Adayların en geç 15 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet adresi www.icisleri.gov.tr üzerinde yer alan “Duyurular” bölümündeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvurusu” linki ile e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı 335 personel alımı ile ilgili detaylı bilgiye resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.