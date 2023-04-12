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Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı

Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı

TEM Otoyolu BOLU geçişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, satışı yasak 8 sincap bulundu.

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Sincapları satan Ş.G. ve 2 alıcıya 21 bin 800'er lira ceza uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kaçak sincap götürüldüğü ihbarı üzerine yolcu otobüslerinde ortak çalışma yürüttü. Bu çerçevede, TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste jandarma ekiplerince detaylı arama yapıldı. Aramalar neticesinde 2 tahta kafes içerisinde 8 sincap bulundu. Otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G.'nin sincapları İstanbul'da yaşayan H.A. ile F.A.'ya sattığı ve teslimat için götürdüğü ortaya çıktı. 3 kişiye 'Kara Avcılığı Kanunu' çerçevesinde 21 bin 800'er lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sincaplar, sağlık kontrollerinin ardından doğaya geri salındı.

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