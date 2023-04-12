BIST 5.183
DOLAR 19,32
EURO 21,21
ALTIN 1.256,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum

Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, enkaz kaldırma işlemlerinin yüzde 82’sinin tamamlandığı açıklandı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptıkları çalışmalar sonucunda Adıyaman merkezde bulunan enkazların yüzde 82’sinin iş makineleri tarafından kaldırıldığını söyledi.

Ramazan Bayramına kadar mevcut enkazların ve acil yıkılması gereken binaları yıkacaklarını ve bayramdan hemen sonra ise ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacaklarını söyleyen Vali Çiçek, Adıyamanlılara verdikleri sözü yerine getireceklerini açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek, “Enkazın kaldırılması noktasında, çünkü enkaz kaldırılmadan hayatın normale olduğunu ve hayatın normalleştiğini göstermek zor olacak. O yüzden Adıyamanlılara bir söz verdik. Biz dedik ki biz, Adıyaman’da bayrama enkazsız bir şekilde gireceğiz. Acil yıkılması gereken binaları yıkılmış bir şekilde tertemiz sokacağız dedik. Şuan itibariyle enkazın yüzde 82’si kaldırılmış bir durumda. Verdiğimiz söz noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Biz Adıyaman’da, bayramda enkaz ve acil yıkılacak olan bina bırakmayacağız. Ağır hasarlı binalar için de bayramdan hemen sonra çalışmalar başlatacağız. Bir yandan da arkadaşlarımız yıktığımız binalarda temizlik de yapıyor. Bu manada Adıyamanlılara verdiğimiz sözün arkasında duracağız” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor
Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? 20 dakikalık seans ücreti şok etti!
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? 20 dakikalık seans ücreti şok etti!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi
Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi
AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0
AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0
İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kandil" tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kandil" tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ı uyardı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ı uyardı
Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı
Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı
Seçim sonrası için korkunç senaryo! FETÖ Meclis'te grup kurabilir..
Seçim sonrası için korkunç senaryo! FETÖ Meclis'te grup kurabilir..
Çin İran ve Arapları barıştırıyor. İran heyeti Suudi Arabistan'da
Çin İran ve Arapları barıştırıyor. İran heyeti Suudi Arabistan'da
Nisan ayının ortasında şaşkına çeviren görüntü!
Nisan ayının ortasında şaşkına çeviren görüntü!