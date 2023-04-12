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Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi

Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi

HDP'li adayların seçime gireceği Yeşil Sol Parti standını ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Yeşil Sol Parti'den "kuduz" yanıtı geldi. Veteriner olduğunu ve aşı yapmaya geldiğini söyleyen Özdağ'ın yeni cevabına tepki gösteren Yeşil Sol Parti, "İtler muhatabımız değildir" dedi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi meydanlarda tansiyon yükseldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti, sosyal medya üzerinden çok sert sözlerle birbirlerini eleştirdiler.

Özdağ'ın Yeşil Sol Parti'nin standını ziyaret etmesi kavganın fitilini ateşledi. Partililerin alandan ayrılmasına değinen Özdağ, burada "Muhtemelen dağa çıktılar" yorumunda bulundu.

Özdağ'ın ziyaretine tepki gösteren Yeşil Sol Parti, "Arkadaşlarımız KUDUZ olmamak için alanı terk etmişler." ifadelerine yer verdi.

"Kuduran bölücüleri şoklayarak tedavi ederim"

Yeşil Sol Parti'nin ağır sözlerine Özdağ, sosyal medya hesabından "Ben yıllardan buyana sizin veterinerinizim. Televizyonlarda kuduran bölücüleri şoklayarak tedavi ederim: Size aşı yapmak için gelmiştim." yanıtını verdi.

"İtle- Faşistle uğraşacak vaktimiz yok"

Özdağ'ın onlardan geri kalmayan açıklaması Yeşil Sol Parti'yi adeta çıldırttı. yeni bir açıklama yapan parti, "İtle- Faşistle uğraşacak vaktimiz yok. Sen aşını yapmana rağmen halen oraya buraya saldırıyorsun." dedi.

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