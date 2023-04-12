Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? 20 dakikalık seans ücreti şok etti!

Neredeyse her kitabı ekranlara dizi olarak uyarlanan ve 20 dakikalık seans ücretini yüzde 20 arttıran Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı ve kitapları araştırılmaya başladı. Peki kimdir Gülseren Budayıcıoğlu, eşi ve ailesi.

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Diziye uyarlanan kitapları son zamanlarından en çok konuşulan ismi Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda gibi diziler kitaplarından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu aslen Ankaralı ve 74 yaşında. 2 çocuk sahibi olan Gülseren Budayıcıoğlu eşi Aydın Budayıcıoğlu'ndan 2007 yılında ayrılmış. Peki Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler? İşte Gülseren Budayıcıoğlu kitap sırası

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Gülseren Budayıcıoğlu seans ücretini gizli tutuyor fakat sosyal medyadaki iddialar çok ilginç! Gülseren Budayıcıoğlu'nun 20 dakikalık seans ücretinin 2 bin lira olduğu söylneiyor.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları Hangi Dizilere Uyarlandı?

Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı “İstanbullu Gelin” dizisi “Hayata Dön”; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer gibi isimlerin rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi “Camdaki Kız”; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan, Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ve Melisa Sözen gibi oyuncuların oynadığı “Kırmızı Oda” ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay ve Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizileri ise “Madalyonun İçi” isimli kitaplarından uyarlanmıştır.

Camdaki Kız.

Kral Kaybederse.

Hayata Dön.

Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden.