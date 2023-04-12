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Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor

Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor

Tayvan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı (MOTC), Çin'in 16 Nisan günü Tayvan'ın kuzeyinde 27 dakika boyunca hava sahasını kapatacağını duyurdu.

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Çin-Tayvan geriliminin ardından Pekin yönetiminin Tayvan’ın kuzeyinde 16 Nisan günü 27 dakika boyunca hava sahasını kapatacağı bildirildi. Tayvan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Pekin yönetimini aldığı karar nedeniyle protesto etti.

Tayvan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Pekin yönetiminin ilk olarak bu yasağı 16-18 Nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca uygulamak istediğini fakat Tayvan tarafından gelen tepkilerin ardından süreyi 27 dakikaya çektiğini ifade etti.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND) da, konuyu yakından takip ettiğini belirterek, uçuşa yasak bölgenin Tayvan'ın yaklaşık 85 deniz mili kuzeyinde, ülkenin hava savunma tanımlama bölgesinde (ADIZ) yer aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Kaliforniya'da görüşmüş ve bu görüşmeye sert tepki gösteren Pekin yönetimi, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını artırmıştı. Geçtiğimiz yıl eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından da benzer politika izleyen Pekin yönetimi, son dönemlerde Tayvan’a yakın sularda sık sık tatbikatlar düzenliyor.

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