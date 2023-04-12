Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son anket sonucuna göre, "Kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede" dedi.

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Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yeni bir anket çalışmasını tamamladıklarını belirterek anket sonuçlarının özeti niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Twitter heasabından yaptığı paylaşımda Selçuki, "Kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede" değerlendirmesini paylaştı.

Selçuki, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayı Türkiye Raporu anketimiz tamamlandı. Bu anket nisan ayının ilk haftasında yapıldığı için milletvekilleri listelerinin etkisi yok. Anketin yapıldığı tarih itibariyle 3 özet bulgu; kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'de artış var, İnce'nin oyları cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede"