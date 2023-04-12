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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı. Destici, görevin yetkili kişilere bırakılması gerektiğini belirtti.

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Büyük Kahramanmaraş depremi sonrası Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık hem çadır satışı hem de yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmemişti. Yaşanan skandallar sonrası Kızılay'a yapılan kan bağışı azaldı, bağış için peş peşe duyurular yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu.  Twitter'dan açıklamalarda bulunan Destici, "Kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek görevi ehline bırakmalıdır." dedi.

"Pireye kızıp yorgan yakmayalım"

 Sağlık durumu uygun olanların Kızılay merkezlerine giderek kan bağışı yapması gerektiğini söyleyen Destici, "Pireye kızıp yorgan yakmayalım." ifadesini kullandı.

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