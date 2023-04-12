BIST 5.183
DOLAR 19,32
EURO 21,21
ALTIN 1.256,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

BATMAN'ın SASON ilçesinde gök gürültüsü ile birlikte etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu.

Abone ol

Meteoroloji, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü.

Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel ve akabinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat
Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum
Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Yozgat’ta yağmurdan sonra dolu etkili oldu
Yozgat’ta yağmurdan sonra dolu etkili oldu
Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor
Çin, Tayvan’ın kuzeyindeki hava sahasını kapatıyor
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? 20 dakikalık seans ücreti şok etti!
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşı kaç? 20 dakikalık seans ücreti şok etti!
Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi
Yeşil Sol Parti kuduz havlamaya devam et' dedi Ümit Özdağ'dan 'sizin veterinerinizim' cevabı geldi
AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0
AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Altekma: 0
İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
İçişleri Bakanlığı 2023 personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kandil" tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kandil" tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ı uyardı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ı uyardı
Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı
Bolu'da sincap tüccarları jandarmaya yakalandı