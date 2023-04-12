Van'da kar yağışı etkili. Yolda kalanlar kurtarılıyor

Van'da kar yağışı 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiliyor. Yolda kalan tırlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarılıyor

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerlerken kar yağışına hazırlıksız yakalan tırlar yolda mahsur kaldı. Zaman zaman trafiğin aksamasına neden olan tırlar, Karayolları ekipleri tarafından kurtarılıyor.