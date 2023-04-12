BIST 5.155
DOLAR 19,32
EURO 21,24
ALTIN 1.249,07
HABER /  GÜNCEL

Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı

Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile beraber 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verilen hapis cezalarını onadı.

Abone ol

Geçen kasım ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etti.

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında hükmünü verdi. Dosyada 126 mağdur bulunurken, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusu esastan reddedildi. Daire, sanıkların "cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüte yardım etme", "eğitim hakkının engellenmesi" gibi birçok suçtan verilen hapis cezalarını onadı.

Onanan mahkumiyet kararlarından 5 yılın altında olan hapis cezaları kesinleşirken, 5 yıl üstü hapis cezaları yönünden Yargıtay temyiz yolu açık bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz
Van'da kar yağışı etkili. Yolda kalanlar kurtarılıyor
Van'da kar yağışı etkili. Yolda kalanlar kurtarılıyor
İlana güvenip hayatlarının şokunu yaşadılar kişi başı en az 500 bin TL
İlana güvenip hayatlarının şokunu yaşadılar kişi başı en az 500 bin TL
Rıza Kayaalp: “Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim”
Rıza Kayaalp: “Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı
Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat
Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum
Adıyaman’da enkazın ne kadarı kaldırıldı? İşte son durum
Yozgat’ta yağmurdan sonra dolu etkili oldu
Yozgat’ta yağmurdan sonra dolu etkili oldu