BIST 5.155
DOLAR 19,32
EURO 21,24
ALTIN 1.249,07
HABER /  GÜNCEL

Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor

Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ancak 26 yaşındaki oğlunu kaybeden müezzin, ilk günden beri otomobiliyle afetzedelere yardım ulaştırıyor.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Çarşıbaşı Camisi'nde müezzinlik yapan Erol Kangal, Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle yaşadığı evde yakalandı.

Yıkılan evinin enkazından eşi ve kızıyla çıkmayı başaran Kangal, 26 yaşındaki oğlu Mustafa Enes'i kaybetti.

Acısına rağmen diğer depremzedelere destek için kolları sıvayan Kangal, yapılan yardımları otomobiliyle ihtiyaç duyan ailelere ulaştırıyor.

Müezzin Erol Kangal, AA muhabirine, depremde ikinci katında oturdukları apartmanın yıkıldığını ve büyük oğlunu kaybettiğini anlattı.

Çok zor bir gece yaşadıklarını dile getiren Kangal, "Bir baktık her yer çok perişan. Yağmur yağıyor, soğuk ama o şekilde ayaklarımızla zemine bastık, düşünün. Arabalar yerle bir olmuş, insanlar ne yapacağını şaşırmış. Üzerimizde bir şey yok. Arabayı o gün biraz uzağa bırakmıştım, araba insanın ikinci eviymiş, o gün anladım." dedi.

Kangal, deprem olmasaydı bir hafta sonra Afrika'ya yardım götürmeyi planladıklarını belirterek, "Camideki odamızda götüreceğimiz yardımlar vardı. Ayakkabı, elbise, çocuk bisküvileri vardı. O an başladım. O gece camiye gidip onları alıp dağıttım. Üstünde başında bir şey olmayan ablalarımıza, komşularımıza elbiseler verdik, giydirdik. Çocuklara bisküvileri dağıttık. Bir kancalı merdiven gördük. Onunla çatılarda kalan insanları indirdik." diye konuştu.

"Hep sahadayım, gece gündüz yardım yapıyoruz"

Diğer oğlunun Aydın'da imam olduğunu ifade eden Kangal, şunları söyledi:

"Eşim ve kızımı onun yanına gönderdim ama 'Bu fakir babanız gidemez' dedim. Fakir fukara Erol hoca diyor, güvenmişler. Arabanın arkasına gece gündüz dolduruyoruz. 'Alo' desinler yeter. Bizim ailelerimiz de 'Alayım, depo edeyim. Alayım, yığayım, hep bana hep bana.' demezler. Neyi bittiyse söyler, hemen götürürüm. 'Hocam faturalarımızı bu ay ödeyemiyoruz.' derler, hemen yanlarındayız. Hep sahadayım, gece gündüz yardım yapıyoruz. Fakirin, yetimin, depremzedenin yanındayız."

Kangal, yardımların kendisine ulaştırıldığını kaydederek, "Hiçbir esnafın, kimsenin ayağına gidip istemiyorum. Maddi durumu iyi olan abiler bize verdikleri zaman, ben ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Şu an telefonumda 150 kayıtlı fakir ailemiz var, verilen yardımları onlara ulaştırıyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz
Van'da kar yağışı etkili. Yolda kalanlar kurtarılıyor
Van'da kar yağışı etkili. Yolda kalanlar kurtarılıyor
İlana güvenip hayatlarının şokunu yaşadılar kişi başı en az 500 bin TL
İlana güvenip hayatlarının şokunu yaşadılar kişi başı en az 500 bin TL
Rıza Kayaalp: “Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim”
Rıza Kayaalp: “Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı
Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Batman'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat
Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat