CHP’den aday adayı olup listeye giremedi! Ali Haydar Fırat "An itibariyle siyasi manzara" diyerek paylaştı

CHP tabanında Sadullah Ergin ismine tepkiler sürerken, CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, Millet İttifakı'nın psikolojik üstünlüğü kuramadığını yazdı.

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CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere alınmayan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat sosyal medya hesabından "An itibariyle siyasi manzara" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Fırat, Millet İttifakı'nın heyecan yaratamadığını yeni bir stratejinin zorunlu olduğunu ifade etti. Ali Haydar Fırat şunları söyledi:

"1- Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü ve propaganda atağını yeterli düzeye çıkaramamıştır. Yeni bir strateji zorunludur.

2- Bütün muhalefet aday belirlemede TİP kadar heyecan yaratamamıştır. Bu konuda örgütsel bir atak aciliyet taşımaktadır.

3- Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır. Söylem, miting, medya organizasyonu buna göre yapılandırılmalıdır."

Sadullah Ergin meselesi

CHP'nin Ankara 1. Bölge listesinde DEVA Partisi Adayı Sadullah Ergin, CHP tabanında rahatsızlık yarattı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü yazısında "CHP'nin Ankara 1. Bölge listesindeki DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin, CHP tabanında çok tepki çekti. Ergin'in AK Parti'deki Adalet Bakanlığı dönemine ilişkin eleştirilerin önemli bölümüne katılmakla birlikte, CHP'nin milletvekili aday listesinde yer alması konuda biraz farklı düşünüyorum" dedi.

CHP listelerindeki sorunun ittifak adaylarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Deniz Zeyrek, "Bir örnek vereyim: Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş, Ali Haydar Fırat, Necdet Saraç gibi yıllardır televizyon ekranlarında iktidar yanlılarıyla adeta cenk eden, muhalefet tabanında çok sevilen, “duygularımıza tercüman oluyorsunuz” hissi yaratan, umut aşılayan, iktidarın hedefi olup bedel ödeyen isimler, bırakın seçilebilecek yerde aday gösterilmeyi, listelere dahi giremedi." dedi.

"Buna karşın, yağmur nerede yağsa tarlayı oraya taşıyan, Kemal Kılıçdaroğlu'na kayıtsız şartsız biat etmek dışında hiçbir özelliği olmayan, günlük siyasete hiçbir katkısı bulunmayan, zerre oy tabanı olmayan bazı isimler Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de garanti sıralarda yer buldu." diyen Deniz Zeyrek, "Bu tipleri, sanki “bulunmaz Hint kumaşıymışlar” gibi sürekli danışmanlıklara, önemli kurum üyeliklerine ve milletvekili listelerine ataması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi kendisine biat edilmesinden çok hoşlandığını gösteriyor." diye yazdı.

Deniz Zeyrek yazısını, "CHP lideri “Nasıl olsa Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar, her durumda oy verirler” düşüncesiyle böyle hareket edip seçmeni “cepte keklik” olarak görüyorsa eğer çok yanılıyor ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde olmasa da milletvekili seçimlerinde çok fazla alternatif olduğunu unutuyor.

Bakın göreceksiniz, Ankara 1. Bölge bu açıdan büyük bir test olacak" diyerek bitirdi.