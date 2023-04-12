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Şili'de haftalık çalışma süresi 5 saat azaltıldı

Şili'de haftalık çalışma süresi 5 saat azaltıldı

Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren yasa tasarısı onaylandı.

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Şili'de meclis, 45 saat olan haftalık çalışma süresini 40 saate düşüren yasa tasarısını onayladı. Mecliste 14 'hayır' oyuna karşı 127 'evet' oyuyla kabul edilen tasarı, ülkedeki haftalık çalışma süresini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 45 saatten 40 saate indirmeyi öngörüyor.

Şili'deki birçok şirket, bu yılın başlarında 2026 yılına kadar haftada 40 saatlik çalışma süresini uygulamaya koyacağını söylerken, küçük firmalar ise daha fazla işçi almak için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını söyleyerek yeni yasayı eleştirdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, oylama öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının ülkede daha geniş çaplı adalet anlayışı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

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