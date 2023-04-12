BIST 5.168
DOLAR 19,32
EURO 21,24
ALTIN 1.248,73
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması

Elon Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'da bot hesapları silme çabalarının sahte haberleri azaltacağını kaydetti.

Abone ol

Twitter'i satın almasının ardından yaşadığı süreci BBC'ye anlatan Musk, Twitter'a sahip olmanın stresli olmasına karşın eğlenceli olduğunu anlattı.

"Acı son derece yüksekti, bu bir tür parti değildi." diyen Musk, şirketi almasının doğru bir adım olduğunu ancak doğru insanın çıkması halinde de Twitter'i satabileceğini söyledi.

Twitter'da "işlerin iyi gittiğini" ifade eden Musk, tartışmalı paylaşımlarına dairse "Tweetlerimle kendi ayaklarıma mı sıktım? Evet. 03.00'ten sonra Tweet atmamalıyım." dedi.

BBC'nin Twitter hesabına "devlet tarafından finanse edilen medya" olduğuna dair bir ibare eklenip eklenmeyeceği sorusuna Musk, "BBC'yi halk tarafından fonlanan olarak değiştireceğiz. BBC genel olarak devlet medyası olarak anılmayı çok sevmiyor. Doğru olmaya çalışıyoruz. BBC'ye çok saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Reklam verenlerinin çoğu geri döndüğü için şirketin şu anda "kabaca başa döndüğünü", satın aldığı sırada yaklaşık 8 bin olan iş gücünü yaklaşık 1500'e indirdiğini belirten Musk, herkesi tek tek işten çıkarmadığını, o kadar çok kişiyle yüz yüze konuşmak mümkün değildi." ifadesini kullandı.

"Daha az yanlış bilgi var"

Elon Musk, Twitter'daki bazı aksaklıkları kabul ederken kesintilerin çok uzun sürmediğini ve sitenin şu anda iyi çalıştığını dile getirdi.

Şirketi devralmasından bu yana Twitter'da daha az yanlış bilgi olduğuna dikkati çeken Musk, bot hesapları silme çabalarının sahte haberleri azaltacağını iddia etti.

Gazetecilerin gerçeğin adil hakemleri olup olmadığını defalarca sorguladığını kaydeden Musk, "sıradan insanlara" daha fazla güvendiğini belirtti.

Musk, Twitter'da eskiden onaylanmış mavi tiklerin gelecek hafta sonuna kadar hesaplardan kaldırılacağını sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu bağımlısı anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı
Uyuşturucu bağımlısı anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu’da güç depoluyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu’da güç depoluyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Fidye nedir Diyanet 2023 günlük oruç fidyesi ne kadar?
Fidye nedir Diyanet 2023 günlük oruç fidyesi ne kadar?
CHP’den aday adayı olup listeye giremedi! Ali Haydar Fırat "An itibariyle siyasi manzara" diyerek paylaştı
CHP’den aday adayı olup listeye giremedi! Ali Haydar Fırat "An itibariyle siyasi manzara" diyerek paylaştı
Köpek havlayınca hırsız yakalandı. Ev sahibi şüpheliyi böyle dövdü
Köpek havlayınca hırsız yakalandı. Ev sahibi şüpheliyi böyle dövdü
Mansur Yavaş çok sert başladı! "Kandil'i başlarına yıkarız" deyip HÜDA PAR'ı adres gösterdi...
Mansur Yavaş çok sert başladı! "Kandil'i başlarına yıkarız" deyip HÜDA PAR'ı adres gösterdi...
Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak