BIST 5.155
DOLAR 19,32
EURO 21,24
ALTIN 1.249,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuşturucu bağımlısı anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı

Uyuşturucu bağımlısı anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre madde bağımlısı anne ve babası tarafından darp edilen çocuk, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne ve baba gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, dün akşam üzeri Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. İddiaya göre, yolda giden ve yanlarında bebek bulunan çift, tartışıp bağrışmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, çifte tepki gösterdi. Bu sırada Sevda Köklü isimli bir vatandaş bebeği alıp polise haber verdi. Bebeği anneden alan Köklü, bebeğin başında ve yüzünde yaraların olduğunu gördü. Adamın kadının üzerine yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından çiftten alınan ve darp izleri bulunan bebek ise koruma altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören ve çocuğu kadından alan Sevda Köklü isimli görgü tanığı ise, “Sefaköy’de yürürken anne ve babanın kavgasına şahit oldum. Ellerinde çocuk vardı ama yaşını hatırlamıyorum, kafasında yaralar vardı. Bebek hiç iyi durumda değildi. Bebeği teslim etmek istemedik, çocuğu darp etmişlerdi. Polis gelince de baba, anneye darp girişiminde bulundu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu’da güç depoluyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu’da güç depoluyor
Fidye nedir Diyanet 2023 günlük oruç fidyesi ne kadar?
Fidye nedir Diyanet 2023 günlük oruç fidyesi ne kadar?
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
CHP’den aday adayı olup listeye giremedi! Ali Haydar Fırat "An itibariyle siyasi manzara" diyerek paylaştı
CHP’den aday adayı olup listeye giremedi! Ali Haydar Fırat "An itibariyle siyasi manzara" diyerek paylaştı
Köpek havlayınca hırsız yakalandı. Ev sahibi şüpheliyi böyle dövdü
Köpek havlayınca hırsız yakalandı. Ev sahibi şüpheliyi böyle dövdü
Mansur Yavaş çok sert başladı! "Kandil'i başlarına yıkarız" deyip HÜDA PAR'ı adres gösterdi...
Mansur Yavaş çok sert başladı! "Kandil'i başlarına yıkarız" deyip HÜDA PAR'ı adres gösterdi...
Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Zekat hesaplama 2023 diyanet nasıl yapılır hesaplama ekranı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Adnan Oktar'ın binlerce yıllık hapis cezası onandı
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Bor karbürde ilk ürün haziranda savunma sanayisine satılacak
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki duyurdu 2 partinin oyunda artış var Muharrem İnce'nin oyları