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İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ firari imamı Ahmet Bedir'den açık destek

İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ firari imamı Ahmet Bedir'den açık destek

14 mayıs seçimleri öncesi FETÖ destekli Millet İttifakı adayı tartışmaları sürerken FETÖ firari imamı Ahmet Bedir, sosyal medyadan İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e dua ederek açık destek verdi.

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CHP, milletvekili adayları listesine FETÖ'nun kumpasları sırasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'e yer verirken, koalisyonun büyük ortağı İYİ Parti de aynı dönem İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin'i Ordu'dan milletvekili adayı gösterdi.

O isimlerden Şahin'e FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'le yakın ilişkisi bulunan FETÖ'cü Ahmet Bedir sahip çıktı. Bedir, yaptığı paylaşımda İdris Naim Şahin'in "insî şeytanlardan korunması için" dua etti..

"Allahım bu insanı insi şeytanlardan koru!"

İdris Naim Şahin'e açık FETÖ desteği

İdris Naim Şahin'e FETÖ'nün önde gelen isimlerinden destek mesajı geldi. Bir dönem Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Ahmet Bedir, Şahin'in adaylığı sonrası bir paylaşım yaparak dua etti. Bedir, sosyal medya hesabı üzerinden İdris Naim Şahin'in yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" ifadelerini kullandı..

FETÖ mollaları içinde yer alıyor

Ahmet Bedir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önemli isimlerinden olan firari FETÖ'cü Adil Öksüz'le yakın ilişki içerisindeydi. Örgütün üst düzey imamlarından olan Bedir, Bozok Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde "FETÖ mollaları içinde akademik seviyesi en yüksek kişi" olarak bilinirken; Adil Öksüz'ü de başka FETÖ üyeleriyle tanıştırarak irtibat kurmasına aracılık ettiği yakalanan FETÖ'cülerin ifadelerinde yer aldı..

İdris Naim Şahin FETÖ'yü savunmuştu

İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti..

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