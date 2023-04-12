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PSG hocasının maili ifşa oldu! Müslüman futbolcular için çok çirkin sözler

PSG hocasının maili ifşa oldu! Müslüman futbolcular için çok çirkin sözler

Lille döneminde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in hocalığını yapan Galtier, Fransa'da çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, bir dönem birlikte çalıştıkları Galtier'in kendisine yolladığı maili ifşa etti.

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PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Fransa'da ciddi bir ırkçılık suçlamasının hedefi haline geldi.

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, geçtiğimiz Eylül ayında Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christope Galtier'i işaret ederek 'Asla açıklayamayacağım ciddi şeyler var' demişti. 

Lille döneminde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in hocalığını yapan Galtier'in, Nice teknik direktörüyken takımın sportif direktörü Fournier'e yolladığı mail ortaya çıktı.

Büyük tepki çeken ifadeler!

RMC Sport'un haberine göre Galtier mailde, "Takım, çok fazla siyahi ve cuma günleri camiye giden pisliklerden oluşuyor. Bu kadar siyahi ve müslüman olmamalı." şeklinde ifadeler kullanıyor.

PSG'nin sahibi soruşturma başlattı iddiası

Galtier’in 'Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olmaz' sözleri Fransa'da gündemi sarsarken PSG'nin sahibi Al-Khelaifi'nin, olayla iç soruşturma başlattığı iddia edildi.

Al Khelaifi'nin bu maillerden haberi olmadığı öğrenilirken yaşanan bu olay sonrasında Galtier ile ilgili alacağı aksiyon şimdiden merak konusu.

"İddialar doğruysa yollar ayrılsın"

Öte yandan Paris taraftar grubu da iddiaların ispat edilmesi halinde Galtier ile yolların ayrılması gerektiği yönünde bir duyuru yaptı.

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