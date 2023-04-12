Evli ve çocuklu kadınla yakaladı deniyor! Seren Serengil sevgilisinden ayrıldı: Allah'ıma isyan ettim
Seren Serengil ihanete mi uğradı? Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan ünlü isim Seren Serengil ayrılık açıklaması yaptı. Seren Serengil'in 'Allah'ıma isyan ettim' demesi dikkat çekti.
Seren Serengil haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim Seren Serengil, bir süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Seren Serengil, Tohma'dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyada 'ayrılık' paylaşımı yapan Seren Serengil'in yazdıkları akıllara 'İhanete mi uğradı?' sorusunu getirdi.
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma'dan ani bir haber geldi.
Uzun zamandır aşk yaşayan Mustafa Rahman Tohma ile Seren Serengil yollarına ayırma kararı aldı.
Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan ayrıldığını doğruladı.