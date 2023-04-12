BIST 5.169
DOLAR 19,32
EURO 21,23
ALTIN 1.249,89
HABER /  EKONOMİ

Şişecam'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde "Üstünlük" ödülü

Şişecam'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde "Üstünlük" ödülü

Şişecam, alanının önde gelen otoritelerinden British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde en üst kategoride yer alan 'Üstünlük' ödülünün sahibi oldu.

Abone ol

British Safety Council İcra Kurulu Başkanı Mike Robinson, "Bu ödül Şişecam'ın çalışanlarını ve iş yerlerini yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak için gösterdiği kararlılığın ve sıkı çalışmanın takdiridir" dedi.

Cam ve kimyasallar sektörlerinin en güçlü global oyuncularından Şişecam, alanının önde gelen otoritelerinden biri olan British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde (International Safety Awards) en üst kategoride yer alan 'Üstünlük' ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, 24 bini aşkın çalışanı ile 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, insanı önceliklendiren örnek uygulamaları ile takdir kazanmaya devam ediyor.

Şişecam, alanının önde gelen otoritelerinden biri olan British Safety Council tarafından düzenlenen ve 44 ülkeden toplamda 978 kurumun katılım sağladığı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde uluslararası alanda 'Üstünlük (Distinction)' ödülünü almaya hak kazandı.

British Safety Council bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen Şişecam; 2022 yılındaki iş yeri yaralanmaları, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve iş yerinde esenliğe yönelik uygulamalarıyla en üst kategori ödülü olan 'Üstünlük' ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen British Safety Council İcra Kurulu Başkanı Mike Robinson, Şişecam'ı başarısından dolayı kutladıklarını belirterek, 'Bu ödül Şişecam'ın çalışanlarını ve iş yerlerini yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak için gösterdiği kararlılığın ve sıkı çalışmanın takdiridir.' ifadesini kullandı.

Bu yıl 65’inci yılını kutlayan International Safety Awards, iş yeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önleme çalışmaları yapan ve bu çalışmalardan etkili sonuçlar elde eden dünyanın dört bir yanındaki şirket ve çalışmaları ödüllendiriyor.

Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefleyen Şişecam, bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğunun gereği olarak pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak uygulanmasını sağlıyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi için sürekli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiren Şişecam, sağlıklı çalışanlarla sağlıklı ve güvenli organizasyon yapısını korumak için çalışıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Görme engelli milli yüzücülerin hedefi dünya şampiyonluğu
Görme engelli milli yüzücülerin hedefi dünya şampiyonluğu
Çöp Adam'ın çekildiği yalı gerçek sahibi kim sır gibi saklanıyor!
Çöp Adam'ın çekildiği yalı gerçek sahibi kim sır gibi saklanıyor!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
PSG hocasının maili ifşa oldu! Müslüman futbolcular için çok çirkin sözler
PSG hocasının maili ifşa oldu! Müslüman futbolcular için çok çirkin sözler
Roketsan Brezilya'daki LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda
Roketsan Brezilya'daki LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda
Memleket Partisi kurucusu Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü! İstifa edip...
Memleket Partisi kurucusu Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü! İstifa edip...
ABD'de enflasyon martta yüzde 5 oldu
ABD'de enflasyon martta yüzde 5 oldu
Şili'de haftalık çalışma süresi 5 saat azaltıldı
Şili'de haftalık çalışma süresi 5 saat azaltıldı
Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı sonuçları açıklandı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı sonuçları açıklandı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Kahramanmaraş'ta esnaf için planlanan 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı
Kahramanmaraş'ta esnaf için planlanan 2 bin 700 dükkanın yarısında faaliyet başladı
İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ firari imamı Ahmet Bedir'den açık destek
İYİ Parti adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ firari imamı Ahmet Bedir'den açık destek
Elon Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması
Elon Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması