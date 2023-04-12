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Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi

'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan, kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ‘Baron Ürfi’ lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın dün akşam İstanbul Sarıyer'de Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Çetinkaya, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Çetinkaya burada önce İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ne getirilerek Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a yönelik ‘hakaret’ suçlaması neticesinde savunma yaptı. Daha sonra hakkındaki ‘uyuşturucu ticareti’ davası çerçevesinde İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak savunma yaptı.

İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

İfade işlemleri biten Çetinkaya ‘Son Tango’ operasyonu çerçevesinde hakkında kesinleşen 24 yıl hapis cezasının infaz işlemleri için İnfaz Savcılığı’na getirildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Çetinkaya daha sonra cezaevine gönderildi.

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