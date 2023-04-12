Hayvan pazarlarının kapalı olması üreticiyi düşündürüyor

Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edilmesinin ardından hayvan pazarları önlem amacıyla kapatıldı.

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Bursa ve ilçelerinde de hayvan pazarları önlem amacıyla kapatılırken, hayvan üreticileri sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hayvan üreticisi Kemal Çığırdan, "SAT-2 tipi şap virüsü tespit edilmesinin ardından hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarları da kapatıldı. İlçe tarım müdürlüğümüze bağlı ekipler işletmelerde geniş şekilde tarama yapıp önlemleri aldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fakat hayvan pazarlarının kapalı olması hayvan üreticilerini maddi olarak zarara sokarken, zorda olan üreticilerin satmak istedikleri hayvanlar müşteri olmadığı için Türkiye’deki cambazlar tarafından uygun fiyata alınıyor. Umarız en kısa sürede hayvan pazarları açılır" diye konuştu.

Virüs sebebiyle tüm Türkiye'de ve Bursa’da ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı sebebiyle tedbirler aldı.